Политика

В Волгоградском облсуде не захотели выслушать свидетелей по делу об отмене выборов

Политика 30.10.2019 12:38
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30.10.2019 12:38


Сегодня в Волгоградском областном суде началось рассмотрение иска Михаила Таранцова об отмене результатов выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», он просит суд признать недействительными результаты голосования по данному округу в связи с тем, что они не позволяют достоверно установить истинное волеизъявление избирателей. По мнению Михаила Таранцова, это произошло из-за выдвижения в качестве кандидата по данному округу Сергея Таранцева от партии пенсионеров за социальную справедливость, который мог, по словам Михаила Александровича, выполнять роль заказного двойника, чтобы ввести избирателей в заблуждение.  
Ответчиком является ТИК Дзержинского района. В качестве заинтересованных лиц к делу привлечены также Сергей Таранцев и Алексей Волоцков, нынешний депутат Волгоградской облдумы. 
Однако сегодня Таранцев и Волоцков в суд не пришли. Облизбирком, ТИК Дзержинского района и "Единая Россия", как заинтересованное лицо, просили иск отклонить. Михаил Таранцов просил опросить свидетелей, членов УИК и наблюдателей, чтобы они подтвердили, что люди путались в фамилиях. Категорически против были облизбирком, ТИК района и "ЕР". Они говорили, что только сами избиратели могут  подтвердить факты путаницы. Кроме того, по их данным, жалоб на отказ в выдаче повторных бюллетеней вместо испорченных не было. Также они заявляли, что Таранцов не оспаривал регистрацию Таранцева. Представитель окружной избирательной комиссии и вовсе выступил с заявлением, что расположение фамилии Таранцова под номером 5 в избирательном бюллетене было даже выгоднее по отношению к Таранцеву, фамилия которого располагалась на графу выше. Он предположил, что избирателям удобнее было читать фамилии снизу вверх. Также он с легкой иронией порассуждал, что, скорее, Михаил Таранцов был "двойником" Таранцева, так как зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты облдумы позже своего "однофамильца". 
Михаил Таранцов утверждал, что жалоб не было, потому что многие избиратели не были юридически подкованными. Кроме того, у членов УИК с правом совещательного голоса от КПРФ было мало возможности фиксировать фамилии попавшихся на путанице, так как надо было следить за процессом голосования, а затем - принимать участие в подсчете голосов. Он настаивал на вызове свидетелей, так как они могли подтвердить, что происходило на участках: как люди путали фамилии и расстраивались из-за того, что члены УИК отказывали им в выдаче других бюллетеней. Однако суд отказал в вызове  свидетелей. Всего готовы были выступить 29 человек.
Суд также отказал адвокату Михаила Таранцова в просьбе исследовать испорченные бюллетени, а также бюллетени за кандидата Таранцева. В ответ истец - Михаил Таранцов - заявил отвод судье, объяснив это нарушением прав участников процесса. Судья объявил перерыв. В перерыве все те, кто пришел в суд, но не смог выступить, подходили к Михаилу Таранцову, сожалея по поводу такого исхода дела и выражая ему поддержку. Продолжение следует. 

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