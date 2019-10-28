РУСАЛ заключил уникальную синдицированную сделку предэкспортного финансирования на сумму свыше 1 млрд долларов США
Экономика 28.10.2019 12:45 Новости компаний
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28.10.2019 12:45 Новости компаний
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о подписании нового пятилетнего синдицированного предэкспортного кредита (PXF) в размере 1 085 млн долларов США.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, сумма была увеличена с первоначальных 750 млн долларов США, что подтверждает уверенность рынка в приверженности компании низкоуглеродным технологиям и ориентированности на производство экологически чистого алюминия, а также поддержку стратегии компании в области устойчивого развития.
Эта уникальная сделка стала первым на российском рынке привлечением средств от синдиката международных и российских коммерческих банков, привязанным к показателям устойчивого развития.
Величина маржи по кредиту может меняться в зависимости от выполнения компанией ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (KPI).
Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия ALLOW – алюминия РУСАЛа с низким «углеродным следом», для производства которого используется гидроэнергетика.
В KPI также входят снижение «углеродного следа» и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией будут проходить ежегодно.
Использовать привлеченные средства планируется на частичное рефинансирование существующего кредита PXF на сумму до 2 млрд долларов, полученного в мае 2017 года.
ING и Natixis выступили координирующими букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами сделки. Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Societe Generale и UniCredit S.p.A. стали первоначальными букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами, ПАО Сбербанк действовал как букраннер и уполномоченный ведущий организатор, а RCB Bank LTD – как первоначальный уполномоченный ведущий организатор. Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и Банк Зенит (ПАО) участвуют как уполномоченные ведущие организаторы, а Raiffeisen Bank International AG – как ведущий организатор.
Societe Generale и Natixis выступают в роли координаторов по показателям устойчивого развития.
«Мы очень рады такому уровню доверия со стороны инвестиционного и банковского сообщества к инициативам компании в области устойчивого развития. Высокий интерес рынка также отражает растущий мировой спрос на низкоуглеродный алюминий, крупнейшим производителем которого является РУСАЛ. Новая сделка PXF, связанная с показателями устойчивого развития, подтверждает приоритет прозрачности при производстве экологически чистого продукта, в частности, алюминия с низким «углеродным следом» ALLOW, который производит РУСАЛ. Кроме того, это важный шаг в направлении рефинансирования долговых обязательств Компании, оптимизации сроков погашения и стоимости финансирования», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.
Отметим, РУСАЛ является крупнейшим производителем «зеленого» алюминия в мире. Заводы, на которых производится алюминий ALLOW, имеют углеродный след в 4 раза ниже среднего показателя по индустрии (Scope 1 и Scope 2). РУСАЛ продолжает разрабатывать и применять новейшие технологии, которые нацелены на сокращение объемов выбросов углекислого газа. Стратегия компании включает ряд экологических инициатив, среди них – крупнейшая в России программа по восстановлению и защите лесов «Под зеленым крылом». В рамках этой программы в Иркутской области и Красноярском крае был высажен миллион деревьев.
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).
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