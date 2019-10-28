Мост через Волгу в Волгограде снова может «затанцевать»





Мост через Волгу нуждается в срочной замене демпферных устройств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области потребовал от АО «Волгомост» произвести замену таких устройств в нескольких пролетах. Чиновники ссылаются на принятые компанией обязательства по контракту, заключенного в 2011 году, на капитальный ремонт первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через Волгу. Назначение демпферных устройств на мостах – гашение колебаний сооружений. Напомним, в 2010 году именно из-за таких колебаний мост через Волгу получил название «танцующий». 20 мая 2010 года в 18:30 сотрудники ГИБДД УВД по Волгограду перекрыли автодвижение по мосту через Волгу. Из-за значительной ветровой нагрузки мост вошёл в резонанс с амплитудой колебаний в вертикальной плоскости около 50-60 см. Визуальный осмотр показал, что дорожное покрытие и опоры не получили повреждений. В ноябре 2011 года на мосту была закончена установка демпферов для предотвращения подобных ситуаций. Его оснастили двенадцатью гасителями массой по 5200 кг каждый.

Интересно, что чиновники просят суд рассмотреть исковое заявление в ускоренном порядке. Это может означать, что замена демпферов не терпит отлагательства.



