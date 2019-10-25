В Светлом Яре благодаря сотрудникам АО «КАУСТИК» появилась аллея самаркандских тополей

Экология 25.10.2019 15:06
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25.10.2019 15:06
Более 160 саженцев самаркандского тополя высадили волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» и жители районного центра на одной из улиц Светлого Яра в ходе всероссийской акции «Живи, лес!».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, молодые деревья привезли из Камышинского района, где их вырастили специалисты Нижневолжской станции по селекции древесных пород, которая является филиалом Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук. Самаркандский тополь (другое название – тополь Болле) прекрасно приспособлен для устойчивого многолетнего роста в условиях резко континентального волгоградского климата. Это красивое, крупное дерево с мощным стволом и пирамидальной формой хорошо переносит как низкие зимние температуры, так и жару и засуху летом.
Сегодня 166 молодых саженцев самаркандского тополя местные жители и волонтеры «КАУСТИКа» высадили в новом Парке Воинской славы в рабочем поселке Светлый Яр. Адаптированные к местному климату деревья быстро «взрослеют» - всего через несколько лет территория, где они поселились, станет настоящим «зеленым» уголком в самом центре Светлого Яра.
Напомним, волонтеры «КАУСТИКа» второй год подряд принимают активное участие в экологической акции «Живи лес!», которую в регионе проводит областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. В октябре прошлого года химики совместно со студентами волгоградских вузов высадили более 160 саженцев различных пород деревьев на территории самого крупного медицинского учреждения на юге Волгограда – больницы № 15. А весной нынешнего года отряд волонтеров «КАУСТИКа» продолжил озеленение парковой территории на Севастопольской набережной в заканальной части Красноармейского района Волгограда.
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