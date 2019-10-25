В Светлом Яре благодаря сотрудникам АО «КАУСТИК» появилась аллея самаркандских тополей





Более 160 саженцев самаркандского тополя высадили волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» и жители районного центра на одной из улиц Светлого Яра в ходе всероссийской акции «Живи, лес!».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, молодые деревья привезли из Камышинского района, где их вырастили специалисты Нижневолжской станции по селекции древесных пород, которая является филиалом Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук. Самаркандский тополь (другое название – тополь Болле) прекрасно приспособлен для устойчивого многолетнего роста в условиях резко континентального волгоградского климата. Это красивое, крупное дерево с мощным стволом и пирамидальной формой хорошо переносит как низкие зимние температуры, так и жару и засуху летом.





Сегодня 166 молодых саженцев самаркандского тополя местные жители и волонтеры «КАУСТИКа» высадили в новом Парке Воинской славы в рабочем поселке Светлый Яр. Адаптированные к местному климату деревья быстро «взрослеют» - всего через несколько лет территория, где они поселились, станет настоящим «зеленым» уголком в самом центре Светлого Яра.