Экономика

В Волгоградской области выросло число миллионеров

Экономика 22.10.2019 13:47
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22.10.2019 13:47


Богатых граждан в Волгоградской области становится с каждым годом больше. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом свидетельствуют предварительные итоги декларационной кампании 2019 года, подведенные УФНС России по региону. 
Заявивших доходы свыше 1 миллиона рублей по сравнению с 2018 годом увеличилось на 1268 человек или на 14%. Выросло и число граждан, которые имеют доход от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей. Сегодня их 46 человек - на 32% больше, чем в прошлогоднюю декларационную кампанию. В обществе миллиардеров стабильно: доходы свыше 1 миллиарда рублей задекларировали 5 человек, как и годом ранее. По представленным декларациям сумма налога, подлежащего доплате в бюджет, увеличилась на 14% и составила 843,7 миллиона рублей.
Всего по состоянию на 1 октября было представлено 148,3 тысячи деклараций о доходах физических лиц, что на 7,6 тысячи больше, чем в прошлом году.
Налоговые органы напоминают, что 30 апреля текущего года истек срок подачи деклараций для граждан, которые законодательно обязаны декларировать доходы, полученные в 2018 году. Чтобы избежать фискальных претензий, УФНС по региону рекомендуем уточнить свои налоговые обязательства. Если таковые имеются, необходимо подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства, а также произвести уплату налога в кратчайшие сроки. 
Представить декларацию по форме 3-НДФЛ можно лично, по почте и через Интернет. Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" могут заполнить и направить декларацию и необходимые документы в налоговый орган через этот сервис.

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