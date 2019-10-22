В Волгоградской области скотовод освоил грант на 6 миллионов с завышением поголовья на бумаге

Экономика 22.10.2019 10:39
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22.10.2019 10:39
Одного из победителей регионального конкурса бюджетных грантов на развитие семейной животноводческой фермы уличили в завышении цифр поголовья скота. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет сельского хозяйства Волгоградской области выделил в помощь фермеру из Суровикинского района 6 миллионов рублей. В итоге, животновод, как и положено, отчитался о тратах, но слегка приукрасил результаты своей деятельности - количество закупленных племенных буренок на бумаге оказалось гораздо больше, чем в действительности. Приблизительный ущерб областному и федеральному бюджетам составил около 4-х миллионов рублей.
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