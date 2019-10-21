Экономика

Сбербанк предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

Экономика 21.10.2019 13:34 Новости компаний
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21.10.2019 13:34 Новости компаний


Сбербанк планирует предоставить сниженные ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сниженные ставки составят: 
• от 1% — по программе господдержки для семей с детьми
• от 3,3% — по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка
• от 5,3% — для остальных ипотечных программ с застройщиками 
Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно будет при покупке квартиры в новостройке у застройщиков — партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и используют счета эскроу Сбербанка.
Минимальная процентная ставка по ипотеке будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию. На оставшийся срок кредитования будет применяться стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта. 
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»: «Мы стремимся создать наиболее комфортные условия и снизить финансовую нагрузку для покупателей, которые не могут переехать в новую квартиру до завершения строительства, при этом уже выплачивают ипотеку. Снижение ставок стало доступно благодаря переходу рынка недвижимости на механизм приобретения жилья с использованием эскроу-счетов».

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