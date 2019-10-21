



Сбербанк планирует предоставить сниженные ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сниженные ставки составят:

• от 1% — по программе господдержки для семей с детьми

• от 3,3% — по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка

• от 5,3% — для остальных ипотечных программ с застройщиками

Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно будет при покупке квартиры в новостройке у застройщиков — партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и используют счета эскроу Сбербанка.

Минимальная процентная ставка по ипотеке будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию. На оставшийся срок кредитования будет применяться стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта.