Экономика

Не прошил - не прошел: в Волгограде предприниматель остался без конкурса

Экономика 17.10.2019 17:55
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17.10.2019 17:55


Необоснованной признана жалоба индивидуального предпринимателя на действия комиссии комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства на осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФАС России, потерпевший неудачу коммерсант настаивал, что конкурсная комиссия слишком формально подошла к рассмотрению его заявки. Важной деталью стало то, что опись и прилагаемые к ней документы, поданные ИП , не были прошиты единым томом. В то время как, согласно закрепленным правилам, все конкурсные бумаги должны быть прошиты, листы пронумерованы, скреплены печатью и подписаны заявителем или уполномоченным лицом.
Как пояснила ИА «Высота 102» заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева: «В этом споре мы поддержали конкурсную комиссию комитета транспорта, а Арбитражный суд поддержал нас. Правила должны быть едины для всех, только при таких условиях конкуренция будет честной и добросовестной».

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