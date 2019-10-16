Спорт

Бывший наставник «Ротора» устроился на работу к соперникам волгоградцев

Спорт 16.10.2019 18:11
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16.10.2019 18:11


Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов нашел работу в Нижнем Новгороде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на футбольный клуб «Нижний Новгород», он стал главным тренером этой команды. Его предшественник на этом посту Дмитрий Черышев покинул этот пост по решению руководства клуба, недовольного результатами клуба в нынешнем  сезоне. 
Напомним, Роберт Евдокимов был главным тренером волгоградского «Ротора» в прошлом сезоне. Он также лишился работы из-за плохой игры волгоградской команды. Болельщикам он запомнился тем, что на послематчевых пресс-конференциях Роберт Евдокимов  часто извинялся за очередной проигрыш команды и не боялся брать на себя ответственность. 
После ухода Роберта Евдокимова в тренерском штабе «Ротора» череда кадровых перестановок не прекратилась. Место Евдокимова занял сначала Павел Могилевский, теперь волгоградцев тренирует Игорь Меньщиков. Кстати, последним матчем Дмитрия Черышева стала игра с волгоградским «Ротором», которая прошла на «Волгоград Арене» 12 октября и закончилась поражением «Нижнего Новгорода». 

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