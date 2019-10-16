Единороссы объявили "охоту на страусов" среди чиновников администрации Волгоградской области





Не прятать голову в песок, когда речь идет о партии власти. Такое вкрадчивое внушение руководителям ведомств администрации региона сегодня сделал Сергей Горняков на заседании президиума регионального политсовета ЕР. Он заявил, что многие чиновники публично не говорят о реализации партийных проектов в профильных отраслях. Партия оказывается в стороне. "На будущее - хотелось бы, чтобы из ваших уст это звучало", - отметил Горняков. Также он добавил, что партия будет за этим следить.

У регионального лидера партии нашелся железобетонный аргумент, почему это стоит делать. Он привел в пример губернатора, который всегда в своих выступлениях подчеркивает, что он и партия - это одно целое.