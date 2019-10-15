Расследования

В Волгограде следователи установят причину падения малыша с четвертого этажа

Расследования 15.10.2019 16:50
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15.10.2019 16:50


В Волгограде организована доследственная проверка по факту падения ребенка с четвертого этажа жилого дома. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Инцидент произошел сегодня в одной из многоэтажек на улице Титова в Краснооктябрьском районе. Малыш, которому 1,5 года, получил множественные травмы. По предварительным данным, детская кроватка стояла у окна, которое было открытым. Ребенок забрался на подоконник и выпал на улицу. Была ли на окне установлена москитная сетка – сейчас выясняют следователи. Но, как показывает печальная статистика, даже она не выдержала бы веса мальчика. В настоящее время за жизнь малолетнего пациента борются врачи реанимационного отделения больницы. Известно, что вместе с мальчиком в квартире находилась его мать. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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