



В Волгограде организована доследственная проверка по факту падения ребенка с четвертого этажа жилого дома. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Инцидент произошел сегодня в одной из многоэтажек на улице Титова в Краснооктябрьском районе. Малыш, которому 1,5 года, получил множественные травмы. По предварительным данным, детская кроватка стояла у окна, которое было открытым. Ребенок забрался на подоконник и выпал на улицу. Была ли на окне установлена москитная сетка – сейчас выясняют следователи. Но, как показывает печальная статистика, даже она не выдержала бы веса мальчика. В настоящее время за жизнь малолетнего пациента борются врачи реанимационного отделения больницы. Известно, что вместе с мальчиком в квартире находилась его мать. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.