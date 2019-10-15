Общество

Президент России назначил новых судей в Волгоградской области

Общество 15.10.2019 13:12
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15.10.2019 13:12


Указом президента России на должность председателя Волгоградского гарнизонного военного суда назначен Валерий Боков. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на 38-страничный документ, Бокову, который возглавлял этот суд с 23 октября 2012 года, фактически продлили полномочия еще на 6 лет. Новые федеральные судьи появились и в четырех районных судах. Судьей Котельниковского районного суда президент назначил Викторию Кузнецову. Наталья Яковлева стала судьей Ленинского районного суда, а Елена Карпухина - судьей Фроловского городского суда. Новым судьей в Центральном районном суде Волгограда стала Юлия Парамонова.

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