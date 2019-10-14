Экономика

«Сингента»: получить урожай можно в любых условиях и с любой технологией возделывания

Экономика 14.10.2019 10:04 Новости компаний
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14.10.2019 10:04 Новости компаний


Высокую рентабельность аграрного производства можно обеспечить с помощью комплексных решений — высокопродуктивных гибридов и технологии защиты с учетом местных почвенно-климатических условий и производственных целей. Так считают в компании «Сингента». ИА «Высота 102» в компании рассказали об активной селекционной работе, которая направлена на обеспечение клиентов гибридами. Это дает возможность получить максимальный урожай как в благоприятных условиях, так и в условиях рискованного земледелия, с учетом использования различных технологий возделывания.
«Сингента» предлагает гибриды для всех технологий и производственных систем, которые существуют на российском рынке: классической технологии (в том числе и с устойчивостью к агрессивным расам заразихи), производственных систем Clearfield® и Clearfield® Plus*, а также  гибриды, оптимизированные для гербицида Экспресс™ компании FMC. 
Гибриды для классической технологии
Благодаря рекордам урожайности российский рынок уже хорошо знает гибриды НК Роки,СИ Кадикс, СИ Ласкала, СИ Купава, Савинка. В то же время, отвечая на потребность сельхозпроизводителей в высокопродуктивных гибридах подсолнечника, устойчивых к агрессивным расам заразихи, а также адаптированных для засушливых условий Саратовской, Самарской, Оренбургской, Волгоградской областей, компания «Сингента» представляет рынку среднеранний гибрид Алькантара.
В сезоне текущего, 2019 года в Поволжье Алькантара демонстрирует урожайность до 32 ц/га даже в условиях позднего сева, а также ограниченной влаги Волгоградской, Саратовской областей и Оренбуржья. Подобная урожайность является лучшей оценкой селекционных достижений наших специалистов.

На фото: Алькантара
Гибриды для технологий Clearfield® и Clearfield® Plus
НК Фортими, СИ Эксперто — гибриды для технологии Clearfield®, ставшие за несколько лет эталоном урожайности наравне с НК Неома, Санай МР, Тристан. Ранняя группа спелости НК Фортими позволяет возделывать его на всей территории Российской Федерации вплоть до юга Алтайского края. В сезоне 2019 года НК Фортими позволил многим сельхозпроизводителям провести уборку без использования десиканта, даже в условиях холодной весны и затянувшегося сева. Гибрид традиционно отличился быстрой влагоотдачей, а урожайность превышала 42 ц/га.
СИ Бакарди КЛПиСИ Неостар КЛП — высокоинтенсивные новинки для технологии Clearfield® Plus. Благодаря новой генетике потенциал этих гибридов превышает 55 ц/га одновременно с масличностью более 50 %! Гибриды адаптированы для нулевой, минимальной и традиционной технологий. Использование производственной системы позволяет снизить риск воздействия на последующую культуру в регионах, где количество осадков ограниченно.
СИ Розета КЛП — среднеранний заразихоустойчивый гибрид для технологии Clearfield® Plus с великолепной жаро- и засухоустойчивостью. Одной из основных отличительных характеристик гибрида является максимальная эффективность в подавлении заразихи благодаря генетической устойчивости и гербицидному контролю растения-паразита. Гербицидный контроль надежно защищает растение в начале вегетации и помогает зачищать семенной банк заразихи в почве. Генетическая устойчивость обеспечивает дополнительную защиту от вторичного заражения. В сезоне 2019 года гибрид СИ Розета КЛП подтвердил свою устойчивость к засухе и высоким температурам — даже в условиях экстремальной засухи гибрид демонстрировал урожайность 22ц/га, а в благоприятных условиях она достигала 36 ц/га.

На фото: СИ Розета КЛП
Гибриды, оптимизированные для гербицида Экспресс™ компании FMC
Сузука — среднеранний заразихоустойчивый гибрид, предназначенный для технологии Экспресс™ компании FMC и созданный специально для засушливых условий. Генетики компании «Сингента» совместили в гибриде Сузука основные требования российских сельхозпроизводителей к подсолнечнику: максимальную устойчивость к засушливым условиям (включая устойчивость к пикам высоких температур), устойчивость к заразихе высоковирулентных рас (A–G) и короткий цикл вегетации.
Уникальная жаро- и засухоустойчивость гибрида достигается за счет сохранения тургора даже в максимально стрессовых засушливых условиях. В то же время у гибрида Сузука, как и у гибрида Алькантара, повышен температурный порог стерилизации пыльцы —она сохраняет жизнеспособность при температуре до +35°С, что на 3–4°С выше, чем у большинства гибридов на рынке. Высота растений — 160–180 см в зависимости от влагообеспеченности. В сезоне 2019 года в Поволжье гибрид демонстрировал урожайность до 35 ц/га.
Cумико HTS — среднеспелый высокоурожайный гибрид. Одновременно с устойчивостью к полной норме внесения препарата (50г/га)гибрид отличается высокой масличностью (53 %),а также быстрой энергией роста на начальных этапах развития. В сезоне текущего года гибрид подтвердил стабильность высокой урожайности и устойчивость к основным патогенам. Урожайность в Приволжском федеральном округе превышала 37 ц/га.

На фото: Сузука HTS
*Clearfield® и Clearfield® Plus – зарегистрированные торговые марки компании «БАСФ»

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