«Сингента»: получить урожай можно в любых условиях и с любой технологией возделывания





Высокую рентабельность аграрного производства можно обеспечить с помощью комплексных решений — высокопродуктивных гибридов и технологии защиты с учетом местных почвенно-климатических условий и производственных целей. Так считают в компании «Сингента». ИА «Высота 102» в компании рассказали об активной селекционной работе, которая направлена на обеспечение клиентов гибридами. Это дает возможность получить максимальный урожай как в благоприятных условиях, так и в условиях рискованного земледелия, с учетом использования различных технологий возделывания.

«Сингента» предлагает гибриды для всех технологий и производственных систем, которые существуют на российском рынке: классической технологии (в том числе и с устойчивостью к агрессивным расам заразихи), производственных систем Clearfield® и Clearfield® Plus*, а также гибриды, оптимизированные для гербицида Экспресс™ компании FMC.

Гибриды для классической технологии

Благодаря рекордам урожайности российский рынок уже хорошо знает гибриды НК Роки,СИ Кадикс, СИ Ласкала, СИ Купава, Савинка. В то же время, отвечая на потребность сельхозпроизводителей в высокопродуктивных гибридах подсолнечника, устойчивых к агрессивным расам заразихи, а также адаптированных для засушливых условий Саратовской, Самарской, Оренбургской, Волгоградской областей, компания «Сингента» представляет рынку среднеранний гибрид Алькантара.

В сезоне текущего, 2019 года в Поволжье Алькантара демонстрирует урожайность до 32 ц/га даже в условиях позднего сева, а также ограниченной влаги Волгоградской, Саратовской областей и Оренбуржья. Подобная урожайность является лучшей оценкой селекционных достижений наших специалистов.



