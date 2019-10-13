Общество

«Успели соскучиться?»: в Волгограде Родину-мать до холодов избавят от всего лишнего

Общество 13.10.2019 19:23
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13.10.2019 19:23






10 ярусов строительных лесов из 30 на скульптуре «Родина-мать зовет!» уже разобрали. Подрядчик «Главзарубежстрой» спешит уложиться в сжатые сроки и закончить работы по реставрации монумента до сильных холодов – а точнее, до конца октября. Далее  специалисты займутся приведением в порядок стилобата памятника.  




Остаются считанные недели до того момента, когда волгоградцы и гости города смогут оценить титанический и кропотливый труд, проделанный заботливыми руками реставраторов. В лесах скульптура находится с июля. Полностью завершить обновление монумента строители должны к маю 2020 года.



Насколько светлее станет памятник? Чем прямо сейчас заняты строители? И почему на постамент скульптуры не вернут гранитные плиты?.. Об этом и других последних новостях - в интервью руководителя проекта реставрации «Высоте 102».

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