Научно-производственному центру АО «КАУСТИК» исполнилось 55 лет





Научно-производственный центр волгоградского «КАУСТИКа», которому исполнилось более полувека, – современная площадка, где проводят исследовательские работы на мировом уровне.

Сегодня в состав научно-производственного центра (НПЦ) АО «КАУСТИК» входят четыре лаборатории, в которых трудятся около 60 человек, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Именно здесь работает старший научный сотрудник Надежда Левченко, получившая в Московском Кремле высокую государственную награду – знак о присвоении почетного звания «Заслуженный химик РФ». Наталья Кузьмина вошла в тройку лучших российских химиков-лаборантов на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», а ее коллега Елена Манжикова – призер Всероссийского форума «Наставник».

« Нас с уверенностью можно назвать «Могучей кучкой», – с особой гордостью говорит о своих коллегах директор НПЦ, кандидат технических наук Елена Гордон. – Каждый из сотрудников центра - уникальный специалист, а вместе мы – универсальная команда! В век нанотехнологий и смелых инноваций высокая квалификация, способность к быстрому освоению новой информации и умение нестандартно мыслить позволяют решать нам самые сложные задачи. Радует и наше молодое пополнение – думающее, читающее. Самое важное то, что им интересно здесь работать».

Лаборатории НПЦ постоянно пополняются современными аналитическими приборами и оборудованием. Только в этом году в лаборатории аналитической химии уже установлены хромато-масс-спектрометр, ионный хроматограф и элементный анализатор лучших российских и зарубежных производителей.

В этом году уникальная команда специалистов ведущего научного подразделения «КАУСТИКа» приступила к подготовке нового проекта – разработке собственной технологии производства пигментов промышленного назначения, широко используемых в изготовлении пластиков, бумаги и лакокрасочных материалов. Продолжается работа по созданию линейки продуктов технических моющих средств, предназначенных для целевого использования в нефтехимической промышленности. В скором времени в ассортименте выпускаемой продукции «КАУСТИКа» появится новый продукт – «Спортивная магнезия», используемый спортивными гимнастами. Самым масштабным проектом последних лет, в котором научный центр принимает активное участие, - это производство гидроксида и оксида магния.

Проводимые в НПЦ «КАУСТИКа» научно-исследовательские работы выполняются на уровне мировых изобретений. Основные достижения всего коллектива НПЦ – это разработанные им и запатентованные технологии получения хлорпарафинов, гепсола, хлорметила, гидроксида и оксида магния и других продуктов, которые выпускают сегодня предприятия промплощадки «КАУСТИКа».

За последние годы получено около пятидесяти патентов на изобретения. Один из патентов научно-производственного центра АО «КАУСТИК» награжден Дипломом в номинации «100 лучших изобретений России-2015» и опубликован в 29-ти странах мира.