Экономика

Научно-производственному центру АО «КАУСТИК» исполнилось 55 лет

Экономика 11.10.2019 13:26
168 0
11.10.2019 13:26


Научно-производственный центр волгоградского «КАУСТИКа», которому исполнилось более полувека, – современная площадка, где проводят исследовательские работы на мировом уровне.
Сегодня в состав научно-производственного центра (НПЦ) АО «КАУСТИК»  входят четыре лаборатории, в которых трудятся около 60 человек, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Именно здесь работает старший научный сотрудник Надежда Левченко, получившая в Московском Кремле высокую государственную награду – знак о присвоении почетного звания «Заслуженный химик РФ». Наталья Кузьмина вошла в тройку лучших российских химиков-лаборантов на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», а ее коллега Елена Манжикова – призер Всероссийского форума «Наставник». 
«Нас с уверенностью можно назвать «Могучей кучкой», – с особой гордостью говорит о своих коллегах директор НПЦ, кандидат технических наук Елена Гордон.  – Каждый из сотрудников центра - уникальный специалист, а вместе мы – универсальная команда! В век нанотехнологий и смелых инноваций высокая квалификация, способность к быстрому освоению новой информации и умение нестандартно мыслить позволяют решать нам самые сложные задачи. Радует и наше молодое пополнение – думающее, читающее. Самое важное то, что им интересно здесь работать».
Лаборатории НПЦ постоянно пополняются современными аналитическими приборами и оборудованием. Только в этом году в лаборатории аналитической химии уже установлены хромато-масс-спектрометр, ионный хроматограф и элементный анализатор лучших российских и зарубежных производителей.
В этом году уникальная команда специалистов ведущего научного подразделения «КАУСТИКа» приступила к подготовке нового проекта – разработке собственной технологии производства пигментов промышленного назначения, широко используемых в изготовлении пластиков, бумаги и лакокрасочных материалов. Продолжается работа по созданию линейки продуктов технических моющих средств, предназначенных для целевого использования в нефтехимической промышленности. В скором времени в ассортименте выпускаемой продукции «КАУСТИКа» появится новый продукт – «Спортивная магнезия», используемый спортивными гимнастами. Самым масштабным проектом последних лет, в котором научный центр принимает активное участие, - это производство гидроксида и оксида магния.
Проводимые в НПЦ «КАУСТИКа» научно-исследовательские работы выполняются на уровне мировых изобретений. Основные достижения всего коллектива НПЦ – это разработанные им и запатентованные технологии получения хлорпарафинов, гепсола, хлорметила, гидроксида и оксида магния и других продуктов, которые выпускают сегодня предприятия промплощадки «КАУСТИКа».
За последние годы получено около пятидесяти патентов на изобретения. Один из патентов научно-производственного центра АО «КАУСТИК» награжден Дипломом в номинации «100 лучших изобретений России-2015» и опубликован в 29-ти странах мира.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорыва
15.09.2019 18:27
29228 18
За неуплату налогов в Волгограде руководителей благотворительного фонда оставили без дома в Сочи
01.10.2019 15:46
24293 8
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублей
23.09.2019 14:30
21170 17
Экономика
11.10.2019 14:45
Экономика 11.10.2019 14:45
203 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.10.2019 14:04
Экономика 11.10.2019 14:04
308 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.10.2019 13:48
Экономика 11.10.2019 13:48
126 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.10.2019 11:03
Экономика 11.10.2019 11:03
349 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.10.2019 09:44
Экономика 11.10.2019 09:44
412 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.10.2019 17:32
Экономика 10.10.2019 17:32
974 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.10.2019 15:30
Экономика 10.10.2019 15:30
670 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.10.2019 10:06
Экономика 10.10.2019 10:06
454 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.10.2019 07:00
Экономика 10.10.2019 07:00
3302 34 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 17:01
Экономика 09.10.2019 17:01
848 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 16:01
Экономика 09.10.2019 16:01
461 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 13:37
Экономика 09.10.2019 13:37
520 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 11:08
Экономика 09.10.2019 11:08
679 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.10.2019 09:31
Экономика 09.10.2019 09:31
517 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.10.2019 16:07
Экономика 08.10.2019 16:07
1410 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:45
Сбербанк принял участие в обсуждении перспектив развития российских регионов на агропромышленной выставке «Золотая осень»Смотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области заведующую детсадом поймали на хищении бюджетных средствСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области четырех депутатов досрочно лишили мандатовСмотреть фотографии
14:04
Агроробот волгоградского школьника вызвал интерес Минсельхоза РоссииСмотреть фотографии
13:35
Прививка от гриппа: делать страшно болетьСмотреть фотографии
13:26
Научно-производственному центру АО «КАУСТИК» исполнилось 55 летСмотреть фотографии
13:15
Концессионера и мэрию Волгограда обязали за год провести водопровод в ТОС "Краснооктябрьский"Смотреть фотографии
13:08
В мэрии Волгограда дали комментарий по поводу жалобы Исинбаевой Путину на отсутствие ремонта в спортшколе Смотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Школьница из Санкт-Петербурга, которую искали в Волгограде, вернулась домой спустя 9 месяцевСмотреть фотографии
12:20
В парке героев-летчиков Волгограда легендарный истребитель предстанет в новом светеСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области аннулировали брак между молодой россиянкой и престарелым иностранцемСмотреть фотографии
11:49
Приволжская железная дорога нарушила «обет молчания» о закрытом переезде на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику УФСБСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде на водителя брянского «МАЗа» завели уголовное дело за смертельное ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
В охваченный жаждой мести Саратов из Москвы направили следователей СК для расследования убийства девочкиСмотреть фотографии
09:44
Главный фестиваль недвижимости Волгограда «Метрбум 2019» решает квартирный вопрос за 1 деньСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде отопительный сезон начнется с понедельникаСмотреть фотографии
19:15
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Заместителей губернатора Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде грузовик из Брянской области смял две легковушки: один человек погиб и двое ранены (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волгограде застройщик проблемного жилого дома "Атлант" предстанет перед судомСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидкахСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде ищут орудующих в маршрутках и автобусах «щипачей»Смотреть фотографии
16:06
Новое учебное заведение СК РФ в Волгограде все еще меняет собственникаСмотреть фотографии
15:30
ВгАЗ реализовал 50% промышленных отходовСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде цены на бензин затаилисьСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде Родина-мать вырвется из металлических оков на месяц раньше срокаСмотреть фотографии
14:22
Сожгла заживо: в Волгоградской области будут судить ревнивую убийцу трех человекСмотреть фотографии
12:25
«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»Смотреть фотографии
11:57
Пропавшие под Волгоградом малолетние братья нашлисьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 