Общество 09.10.2019 10:11
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09.10.2019 10:11
О странном списании денег со своей карты в редакцию ИА «Высота 102» сообщила жительница Волгограда Марина Л. «Я находилась дома, естественно, при мне были и мой смартфон, и моя банковская карточка. Вдруг приходят сообщения о совершении покупок, не требующих СМС-подтверждения, на ресурсах Яндекс-Такси и Яндекс-Афиша. Я позвонила в Сбербанк, заблокировала карту. Потом отправилась в полицию, написала заявление, там было много народу с этой же проблемой. Когда я пришла в Сбербанк, чтобы хоть что-то выяснить, мне сухо сказали, что надо было страховать карточку», - рассказала ИА «Высота 102» Марина. В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что заявления от граждан о списании с карт, в том числе и других банков, действительно поступают ежедневно. Как правило, люди либо сами опрометчиво сообщают по телефону данные карты неведомым «работникам службы безопасности» или «сотрудникам ПАО «Сбербанк России», либо снятие денег происходит при невыясненных обстоятельствах, как в случае с Мариной Л. В Сбербанке ИА «Высота 102» пояснили,что обращение каждого из клиентов рассматривается индивидуально. «Если результаты проверки подтверждают факт мошенничества и отсутствие вины клиента, банк возмещает денежные средства. Ответственность по несанкционированным операциям без подтверждения одноразовым паролем или пин-кодом, в соответствии с правилами платежных систем, несет банк, обслуживающий торговую точку», - отметили в финансовом учреждении и напомнили о правилах безопасности: «Сотрудники банков при общении с клиентом никогда не спрашивают ПИН-код, пароль из СМС и трехзначный код на оборотной стороне карты. Если вам такой вопрос зададут по телефону — знайте, вам звонит мошенник. Никогда и никому не сообщайте ПИН-коды, одноразовые пароли из СМС, трехзначные коды на обратной стороне карты».
Ранее в СМИ появлялась информация об утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка.
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