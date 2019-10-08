Сезон паразитирования клещей в Волгоградской области завершился

Здравоохранение 08.10.2019 10:50
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08.10.2019 10:50
О конце ежегодного сезона паразитирования клещей заявили сегодня в региональном Роспотребнадзоре. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, во время прошедшего сезона активности клещей в медицинские организации Волгоградской области обратились 2386 человек. Исследовано 566 экземпляров клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 6 клещах, возбудитель крымской геморрагической лихорадки – в 1 клеще. Зарегистрировано 14 случаев заболеваний, передающихся клещами, в том числе 7 случаев крымской геморрагической лихорадки (1 случай закончился летальным исходом) и 7 случаев иксодового клещевого боррелиоза.
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