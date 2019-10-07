В Волгограде два крепких парня обокрали супермаркет под прицелом видеокамер







Полицейские разыскивают двух мужчин, которые не расплатились в супермаркете за товар. Преступление было совершено 26 сентября, в магазине, расположенном на улице Двинской в Центральном районе Волгограда. В У МВД России по городу ИА «Высота 102» рассказали, что в полицию обратилась товаровед супермаркета. Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Приметы преступников: 1) мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 165-170 см., спортивного телосложения, волосы светлые средней длины. Был одет в куртку темно-синего цвета, толстовку бордового цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, обувь черного цвета, на голове солнцезащитные очки. 2) мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 165-170 см., крепкого телосложения, волосы светлые средней длины. Был одет в куртку синего цвета с капюшоном, брюки черного цвета, обувь серого цвета.





Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, полицейские просят звонить по телефонам: 93-75-44 (дежурная часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Волгограду) или «02».



