



В Волгограде продолжается строительство и реализация важнейших инфраструктурных проектов. Одними из стратегических направлений развития, осуществляемых при непосредственной поддержке Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, является возведение объектов логистической и парково-туристической инфраструктуры.









На фото: вручение памятного знака губернатора «За участие в проведении ЧМ-2018 в Волгоградской области» президенту АК ТПГ «БИС» Александру Назарову

Как сообщили ИА «Высота 102» в торгово-промышленной группе «БИС», выступающей застройщиком, уже в 2020 году на территории Волгограда начнётся строительство двух крупнейших инвестиционных проектов: логистического комплекса «Солнечный» и аквапарка «Санаторный».

Логистический комплекс площадью свыше 77 тысяч квадратных метров будет возведён в Краснооктябрьском районе Волгограда. Его реализация позволит оптимизировать транспортные потоки, входящие в Волгоград по наиболее загруженному северо-западному направлению. В аппарате Губернатора Волгоградской области инициативу компании поддержали, поскольку вопрос разгрузки магистралей в настоящее время является одним из приоритетных для развития инфраструктуры города-миллионника. В процессе строительства будут созданы погрузочно-разгрузочная сеть, складской терминал и современный офисный блок, что позволит осуществлять приём, транспортировку и хранение нескольких тысяч тонн грузов различного назначения.

Другим важнейшим проектом туристической направленности станет парк отдыха и туризма «Санаторный» в Кировском районе Волгограда.





Представители компании пояснили, что уже сейчас ведется проектирование туристического объекта общей площадью свыше 30 Га. К строительству торгово-промышленная группа планирует приступить в 2020 году. На первом этапе будет создан аквапарк, в котором разместятся детский городок, аттракционы, волновой бассейн, игровые площадки, SPA-комплекс, бани, сауны, хамамы, джакузи и более 10 горок переменной высотности и крутости спуска. Одновременно парк сможет принять порядка 1500 посетителей. Крупный развлекательный объект, как полагает инвестор, вызовет интерес не только местных жителей, но и гостей региона, что в существенной степени повлияет на рейтинг туристической привлекательности нашего региона.