Волгоградские профсоюзы разоряются из-за своего имущества

Экономика 06.10.2019 12:58
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06.10.2019 12:58
Эхо давнего спора, связанного с ремонтом одного из оставшихся объектов собственности Волгоградского облсовпрофа, «прилетело» в виде разорительного для профсоюзов судебного решения о необходимости рассчитаться по долгам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Норман» добилось в суде выплаты неустойки с ЧУП «Туристко-экскурсионный оздоровительный комплекс «Волжский» в размере 2,4 миллиона рублей в качестве просрочки за оплату контракта. Если в частном учреждении денег на выполнение решения суда не хватит, то по финансовым обязательствам заплатить облсовпроф – учредитель турбазы.
Ранее ООО «Норман» уже добилось в суде выплаты задолженности от турбазы, расположенной в Волжском на берегу Ахтубы, в размере 3,1 миллиона рублей за капремонт, который проводил здесь подрядчик в 2015-2016 годах. Всего ЧУП должно было заплатить за ремонт около 9,1 миллиона рублей, однако в полном объеме так и не рассчиталось за работу. Компания пошла в суд и взыскала долг в принудительном порядке. Теперь пришла пора выплатить и неустойку. Впрочем, решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Между тем, очередной проигранный иск может лечь тяжким бременем на кассу профсоюзов, которые и так теряют объекты собственности. Напомним, в облсовпрофе объясняли передачу Дворца спорта в собственность области именно нехваткой средств на содержание этого объекта. Профсоюзы пустили с молотка и санаторий «Дубовка». Сейчас из собственности у них остались санаторий «Качалинский», гостиницы профсоюзная и «Ахтуба», а также туркомплекс «Волжский».
Фото сайта турбазы Волгограда.
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