«Управление отходами–Волгоград»: складирование отходов вне специально отведенных мест приводит к образованию стихийных свалок





Согласно законодательству, отходы должны размещаться на контейнерных площадках.

«Отходы, находящиеся за пределами контейнерной площадки, не являются зоной ответственности регионального оператора, и приравниваются к несанкционированной свалке, которую должны ликвидировать собственник отходов или собственник земельного участка, согласно постановлению правительства РФ от 12 ноября 2016 № 1156», — пояснили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами–Волгоград».

Региональный оператор просит жителей и представителей управляющих компаний отнестись к вопросу размещения крупногабаритных отходов со всей ответственностью и подготавливать их для размещения в бункерах или на контейнерных площадках, соблюдая следующие габаритные размеры: ветки длиной не более 50 см, ширина мебели не должна превышать 60 см, длина – 150 см, высота – 120 см. Двери и оконные рамы также необходимо предварительно подготовить для погрузки: ширина — не больше 120 см, высота – 220 см, толщина – до 5 см. Ширина оконных рам – 120 см, высота – до 150 см.

«При неправильном размещении данного типа отходов необходимо подключать дополнительную спецтехнику, что увеличивает время сбора и вывоза КГО, — заявили в компании. — К примеру, если спиленные ветки и деревья превышают рекомендуемые параметры, то может быть повреждена установка мусоровывозящей техники».

Напомним, на контейнерных площадках запрещено размещение автомобильных покрышек, токсичных, пожароопасных и взрывоопасных отходов, в том числе окурков и тлеющих материалов. Складирование отходов вне специально отведенных мест под ТКО приводит к образованию стихийных свалок.



