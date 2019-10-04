«Управление отходами–Волгоград»: складирование отходов вне специально отведенных мест приводит к образованию стихийных свалок
Экология 04.10.2019 14:31 Новости компаний
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04.10.2019 14:31 Новости компаний
Согласно законодательству, отходы должны размещаться на контейнерных площадках.
«Отходы, находящиеся за пределами контейнерной площадки, не являются зоной ответственности регионального оператора, и приравниваются к несанкционированной свалке, которую должны ликвидировать собственник отходов или собственник земельного участка, согласно постановлению правительства РФ от 12 ноября 2016 № 1156», — пояснили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами–Волгоград».
Региональный оператор просит жителей и представителей управляющих компаний отнестись к вопросу размещения крупногабаритных отходов со всей ответственностью и подготавливать их для размещения в бункерах или на контейнерных площадках, соблюдая следующие габаритные размеры: ветки длиной не более 50 см, ширина мебели не должна превышать 60 см, длина – 150 см, высота – 120 см. Двери и оконные рамы также необходимо предварительно подготовить для погрузки: ширина — не больше 120 см, высота – 220 см, толщина – до 5 см. Ширина оконных рам – 120 см, высота – до 150 см.
«При неправильном размещении данного типа отходов необходимо подключать дополнительную спецтехнику, что увеличивает время сбора и вывоза КГО, — заявили в компании. — К примеру, если спиленные ветки и деревья превышают рекомендуемые параметры, то может быть повреждена установка мусоровывозящей техники».
Напомним, на контейнерных площадках запрещено размещение автомобильных покрышек, токсичных, пожароопасных и взрывоопасных отходов, в том числе окурков и тлеющих материалов. Складирование отходов вне специально отведенных мест под ТКО приводит к образованию стихийных свалок.
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