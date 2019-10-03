Команда волгоградского «КАУСТИКа» стартовала в областном конкурсе «Лучший по профессии»

Экономика 03.10.2019 15:36
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03.10.2019 15:36
Первые испытания представителей рабочих специальностей в престижных региональных профессиональных состязаниях прошли среди электросварщиков 27-ми промышленных предприятий Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия, АО «КАУСТИК» в стартовой номинации представили сотрудники ремонтно-механических цехов Игорь Коломейцев и Кирилл Чу, которые, несмотря на молодость, уже принимали участие в соревнованиях такого уровня. В июне этого года они победили в заводском конкурсе среди электрогазосварщиков, благодаря чему Игорь и Кирилл вновь отправились на областные состязания, которые состоялись на площадке ОАО «Волгограднефтемаш».
В этом году за звание лучшего по профессии в Волгоградской области, кроме электросварщиков, будут бороться электромонтеры и лаборанты химического анализа АО «КАУСТИК». Традиционно испытания представителей этих специальностей пройдут в октябре, соответственно, в Волжском филиале Московского энергетического института и в Волгоградском политехническом колледже. Победителей организаторы назовут в декабре.
Волгоградский «КАУСТИК» ежегодно направляет своих сотрудников для участия в региональных и всероссийских конкурсах профмастерства. Высокий уровень подготовки позволяет химикам регулярно становиться призерами и победителями этих соревнований. Так, по итогам прошлогоднего областного конкурса шесть из двенадцати призовых наград в различных номинациях у сотрудников «КАУСТИКа». А лаборант химического анализа научно-производственного центра Наталья Кузьмина по результатам всероссийского конкурса «Лучший по профессии», состоявшегося осенью прошлого года в Томске, вошла в тройку лучших лаборантов всей страны.
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