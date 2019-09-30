Политика

Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании

Политика 30.09.2019 16:08
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30.09.2019 16:08


В Волгоградской областной думе на первое заседание с участием депутатов нового созыва собрались все 38 народных избранников, сообщает ИА "Высота 102". Посетил думу также глава региона Андрей Бочаров, представители силовых структур и других организаций. Открыл заседание "старейшина" регпарламента коммунист Алексей Буров, затем председатель облизбиркома Виктор Черячукин огласил итоги прошедших 8 сентября выборов. 

Первым же вопросом повестки дня стало избрание спикера думы. Как известно, на конференции местных единороссов 28 сентября с подачи губернатора на этот пост была поддержана кандидатура Александра Блошкина. Депутаты без всяких возражений, а также попыток предложить альтернативную кандидатуру, единогласно одобрили назначение бывшего вице-губернатора председателем регионального парламента. 

Постановление о назначении Александра Блошкина было подписано сразу после голосования и тут же состоялся дебют нового спикера. Александр Блошкин поблагодарил всех за доверие, отметив, что считает свое избрание огромной честью, сопряженной с ответственностью. "На выборы мы шли под девизом: "Работать на благо людей, сделать больше". Обещаю, что будем следовать этому принципу", - сказал председатель облдумы. 

Далее слово взял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона заметил, что состав думы обновился на 60%. "23 человека из 38 впервые избрались. Дума должна стать площадкой для межпартийных дискуссий и общественного диалога. Вы всегда можете рассчитывать на сотрудничество с областной администрацией", - заявил Андрей Бочаров.  После произнесенной речи  губернатор вместе руководителями регуправлений силовых структур оставил депутатов наедине с насущными заботами. 

Не терпящим отлагательств стал вопрос избрания вице-спикеров. Александр Блошкин внес на голосование имена Тамары Головачевой ( КПРФ), Дмитрия Калашникова ("Справедливая Россия"), Алексея Логинова (ЛДПР). Первым вице-спикером предложено назначить депутата от "Единой России" Сергея Булгакова. В итоге кандидатуры были поддержаны практически единогласно. За Тамару Головачеву и Алексея Логинова были отданы по 38 депутатских голосов, за Дмитрия Калашникова и Алексея Логинова - 37. Таким образом, областная дума обзавелась "разнопартийной" командой вице-спикеров. Все именно так, как ненавязчиво, но доходчиво изначально предложил губернатор Андрей Бочаров. До перерыва в заседании депутаты также успели определиться с тем, кто возглавит парламентские комитеты и комиссии. Об этом ИА "Высота 102" расскажет отдельно.

 



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