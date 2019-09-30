Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании

Первым же вопросом повестки дня стало избрание спикера думы. Как известно, на конференции местных единороссов 28 сентября с подачи губернатора на этот пост была поддержана кандидатура Александра Блошкина. Депутаты без всяких возражений, а также попыток предложить альтернативную кандидатуру, единогласно одобрили назначение бывшего вице-губернатора председателем регионального парламента.





Постановление о назначении Александра Блошкина было подписано сразу после голосования и тут же состоялся дебют нового спикера. Александр Блошкин поблагодарил всех за доверие, отметив, что считает свое избрание огромной честью, сопряженной с ответственностью. "На выборы мы шли под девизом: "Работать на благо людей, сделать больше". Обещаю, что будем следовать этому принципу", - сказал председатель облдумы.



Далее слово взял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона заметил, что состав думы обновился на 60%. "23 человека из 38 впервые избрались. Дума должна стать площадкой для межпартийных дискуссий и общественного диалога. Вы всегда можете рассчитывать на сотрудничество с областной администрацией", - заявил Андрей Бочаров. После произнесенной речи губернатор вместе руководителями регуправлений силовых структур оставил депутатов наедине с насущными заботами.