Происшествия

В центре Волгограда дорогая иномарка совершила кувырок и приземлилась на крышу

Происшествия 27.09.2019 15:34
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27.09.2019 15:34


Опрокинулся и приземлился на крышу автомобиль «Skoda Superb» в центре Волгограда около часа назад. Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло на проспекте Ленина напротив ТРК «Европа Сити Молл» по направлению движения в центр города. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина на скорости врезалась в бордюр и перевернулась.



В экстренных службах информагентству пояснили, что 28-летний мужчина, находившийся за рулем авто, по предварительным данным, получил сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в больницу скорой помощи №25. 



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