Опрокинулся и приземлился на крышу автомобиль «Skoda Superb» в центре Волгограда около часа назад. Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло на проспекте Ленина напротив ТРК «Европа Сити Молл» по направлению движения в центр города. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина на скорости врезалась в бордюр и перевернулась.













В экстренных службах информагентству пояснили, что 28-летний мужчина, находившийся за рулем авто, по предварительным данным, получил сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в больницу скорой помощи №25.







