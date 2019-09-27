



Банк «Открытие» запустил продажи нового продукта инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) от «Росгосстрах Жизнь» — «Страйк». Главная отличительная особенность продукта – регулярные взносы и возможность увеличить доходность из-за применения стратегии усреднения при инвестировании и налоговой оптимизации, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

По сути новый продукт банка и страховой компании сочетает в себе возможности традиционного инвестиционного и накопительного страхования жизни, обеспечивая 100% защиту капитала и расширяя возможный круг потенциальных инвесторов.

Клиент выбирает инвестиционную стратегию (базовый актив), которая обеспечивает потенциальную доходность. Однако, вместо всей суммы сразу, в момент заключения договора клиент инвестирует лишь один взнос — 20%, и этого достаточно для обеспечения участия в доходности выбранной стратегии на всю сумму. При том доход от изменения стоимости базового актива начисляется исходя из полной суммы инвестирования.

Например, клиент решает вложить в новый продукт 600 тыс. рублей сроком на 5 лет. В момент заключения договора ему достаточно внести 120 тыс. рублей, а затем ежегодно пополнять свой счет на такую же сумму. Уже в первый год инвестиционный доход начисляется на всю сумму – 600 тыс. рублей.

В настоящее время по продукту «Страйк» предлагаются две инвестиционные стратегии: с акциями Apple и с акциями FEDEX. В дальнейшем «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь» планируют расширить набор стратегий.

«Сейчас рынок страхования жизни практически полностью зависит от продуктов с единовременными взносами, что делает сборы страховщиков очень волатильными — еще год назад они росли двузначными темпами, а по итогам полугодия 2019 года упали на 10%, — комментирует Алексей Руденко, генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь». — Мы же видим огромный потенциал в продуктах с регулярными взносами.

Во-первых, они позволяют выходить на новую целевую аудиторию клиентов, более молодых по возрасту и у которых нет сбережений, а есть только текущие доходы.

Во-вторых, здесь происходит непрерывный диалог с клиентом: страховщик «не зарывает голову в песок» на 5 лет, и вероятность, что клиент окажется разочарован работой программы к концу срока, гораздо меньше.

Регулярные взносы также позволяют ежегодно получать налоговый вычет, и это повышает клиентскую ценность. Мы уверены, что подобные продукты способны в ближайшее время сильно поменять сегмент ИСЖ».

Как пояснили информагентству в пресс-службе банка, помимо своеобразной рассрочки новый ИСЖ позволяет инвестору максимизировать и налоговые преимущества. Благодаря ежегодному графику инвестирования клиент может получать налоговый вычет в 13% по НДФЛ от каждого взноса, а не от одного, как в классическом единовременном ИСЖ.

Например, единовременно инвестировав в классический продукт ИСЖ 600 000 рублей, клиент может рассчитывать на льготу от максимальной базы 120 000 рублей. В то же время, при ежегодном инвестировании по 120 000 рублей клиент получает льготу на весь капитал (600 000 рублей).

Главная особенность продукта – повышение эффективности инвестиций и прозрачность инвестиционного дохода. У клиента в выбранной стратегии, как и в классическом единовременном ИСЖ, указан коэффициент участия (КУ): так, если КУ =100%, доходность, начисляемая клиенту, равна 100% доходности по выбранной стратегии.

Например, если стратегия предусматривает, что рост стоимости базового актива на 30% в год и она оправдалась, то клиент получает доходность на свои инвестиции в размере 30%.

Однако в течение всего срока инвестирования стоимость базового актива может колебаться, что в свою очередь дает возможность для дополнительного дохода – за счет более удачных входов в актив. Иными словами, срабатывает популярная на фондовом рынке стратегия усреднения инвестиций. И в рассматриваемом нами примере, КУ может достичь, к примеру, 130%.

«Уверена, что новый продукт ИСЖ будет востребован у наших клиентов, в особенности среди более молодой аудитории, которая не имеет накоплений, но хочет инвестировать текущие средства с помощью надежных и прозрачных финансовых инструментов, – говорит Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». – Вместе с коллегами из «Росгосстрах Жизнь» мы рады первыми на российском рынке предложить такой революционный продукт, как «Страйк».

Полис «Страйк» рассчитан на 5 лет, взносы ежегодные – от 25 000 рублей в год.





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