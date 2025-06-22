Общество

Волгоградцы присоединились к патриотической акции «Свеча памяти»

Общество 22.06.2025 08:10
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22.06.2025 08:10


В Волгограде на Мамаевом кургане прошла патриотическая акция «Завтра была война». Почтить память советских воинов и мирных людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, на главной высоте России собрались больше полутысячи сотрудников силовых и надзорных органов региона, кадеты, а также представители власти, в том числе губернатор Андрей Бочаров. Многие силовики, сообщает V102.RU, поднялись со свечами на Мамаев курган со своими семьями. 




В День памяти и скорби в России традиционно вспоминают тех, кто спасал нашу страну и весь мир от фашизма в годы ВОВ. В этом году памятное мероприятие собрало более полутора тысячи человек. 




Акция стартовала с видеоинсталляции, после чего все ее участники по традиции зажгли лампады и минутой молчания почтили память защитников Отечества и всех погибших в Великой Отечественной войне. После волгоградцы во главе с главой региона возложили цветы к Вечному огню.




Напомним, что впервые масштабная памятная акция прошла на Мамаевом кургане в Волгограде по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области 21 июня 2012 года. Через два года традицию переняли другие регионы – и сегодня свечи в День памяти и скорби зажигают во всех городах нашей страны. 




Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

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