Волгоградцы присоединились к патриотической акции «Свеча памяти»





В Волгограде на Мамаевом кургане прошла патриотическая акция «Завтра была война». Почтить память советских воинов и мирных людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, на главной высоте России собрались больше полутысячи сотрудников силовых и надзорных органов региона, кадеты, а также представители власти, в том числе губернатор Андрей Бочаров. Многие силовики, сообщает V102.RU, поднялись со свечами на Мамаев курган со своими семьями.













В День памяти и скорби в России традиционно вспоминают тех, кто спасал нашу страну и весь мир от фашизма в годы ВОВ. В этом году памятное мероприятие собрало более полутора тысячи человек.













Акция стартовала с видеоинсталляции, после чего все ее участники по традиции зажгли лампады и минутой молчания почтили память защитников Отечества и всех погибших в Великой Отечественной войне. После волгоградцы во главе с главой региона возложили цветы к Вечному огню.













Напомним, что впервые масштабная памятная акция прошла на Мамаевом кургане в Волгограде по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области 21 июня 2012 года. Через два года традицию переняли другие регионы – и сегодня свечи в День памяти и скорби зажигают во всех городах нашей страны.













Фото: Андрей Поручаев / V102.RU