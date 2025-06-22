Общество

Волгоградцев предупредили о схеме нелегальных платежей

Общество 22.06.2025 08:40
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22.06.2025 08:40


Банк России предупредил жителей России о новой схеме с использованием нелегальных платежей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию, набирает популярность новая схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. 

- Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино и получателей средств от противоправной деятельности, - рассказали в полиции. 

Подобные схемы могут превратить обычных пользователей в участников преступной схемы. Чтобы избежать этого, необходимо отказаться от «прямых» переводов физлицам, а также контролировать источники платежей и проверять лицензии компаний в ФНС и ЦБ РФ. 

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