Волгоградцев предупредили о схеме нелегальных платежей





Банк России предупредил жителей России о новой схеме с использованием нелегальных платежей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию, набирает популярность новая схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.

- Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино и получателей средств от противоправной деятельности, - рассказали в полиции.

Подобные схемы могут превратить обычных пользователей в участников преступной схемы. Чтобы избежать этого, необходимо отказаться от «прямых» переводов физлицам, а также контролировать источники платежей и проверять лицензии компаний в ФНС и ЦБ РФ.