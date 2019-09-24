Экономика

Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом

Экономика 24.09.2019 10:14 Новости компаний
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24.09.2019 10:14 Новости компаний


Клиентам private сегмента банка «Открытие» стал доступен новый купонный продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Умные инвестиции», построенный на работе искусственного интеллекта. Эта инвестиционная стратегия от «Росгосстрах Жизнь» привязана к широко диверсифицированному индексу, который каждый месяц учитывает экономические циклы и краткосрочные колебания и сам ребалансируется в зависимости от динамики. Доходность данного индекса за последние 5 лет составила +47%, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
«Умные инвестиции» — индекс, в состав которого входят сразу несколько отраслей: высокие технологии, здравоохранение, развитые и развивающиеся рынки, сырье и USD.
«Среди наших клиентов много довольно осмотрительных инвесторов, которые не готовы делать ставку только на один базовый актив. И новая стратегия избавляет их от «мук выбора», – комментирует Виктория Денисова, руководитель «Открытие Private Banking». – Высокотехнологичные секторы экономики сегодня предлагают инвестиционные идеи с наибольшим потенциалом роста. Также интересен сектор здравоохранения: благодаря новым технологиям он не будет стоять на месте, ведь людьми движет желание побороть заболевания, которые сегодня считаются неизлечимыми. Сырье, облигации и cash являются традиционно защитными активами в случаях негативных движений рынков. А краткосрочные аномалии нивелируются в том числе за счет географии индекса: развитые и развивающиеся страны. При этом клиентам нет необходимости постоянно мониторить рынок – это делает искусственный интеллект».
Искусственный интеллект сам распознает экономические циклы в разрезе экономик регионов и секторов и ребалансирует состав индекса (распределяет веса в корзине ETF) – увеличивает или уменьшает концентрацию вложений в тот или иной актив.
«Если рынок находится в стадии восстановления или роста, то упор делается на активы с максимальным потенциалом (высокие технологии, здравоохранение, развивающиеся рынки),  — объясняет Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».  Когда заметны признаки потенциальной рецессии — нужно найти чуть более сдержанное сочетание активов (развитые рынки, облигации). А в период спада следует сильнее уходить в денежный рынок, чтобы обезопасить динамику портфеля от падений, и в этом случае «тихой гаванью» могут стать сырьевая отрасль: нефть, газ или золото».
При положительной динамике индекса клиент ежегодно получает купон  — весь доход от роста индекса (с учетом коэффициента участия)  свыше максимального значения в предыдущие купонные даты.  Если значение индекса в купонную дату ниже максимального в любую из предыдущих купонных дат, клиент получает гарантированный купон 0,1%.
 
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