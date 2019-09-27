Расследования

Кровавая резня бензопилой: Верховный суд поставил точку в деле трех волгоградских убийц-расчленителей

Расследования 27.09.2019 13:52
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27.09.2019 13:52


Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила без изменения приговор в отношении Бориса Артеменко, Артема Малахова и Дениса Гладощука. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, все трое в июне 2019 года были признаны Волгоградским областным судом виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 
Было установлено, что днем 15 апреля 2018 года ранее неоднократно судимый 49-летний Борис Артеменко, работавший столяром в одной из фирм по производству мебели, распивал спиртные напитки в помещении цеха с генеральным и техническим директорами организации - 37-летним Артемом Малаховым и 29-летним Денисом Гладощуком. Совместно с ними спиртное также употреблял сборщик мебели. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, в результате которой осужденные избили сборщика мебели и, связав ему руки скотчем, подвесили на крюк.
В таком положении Артеменко, Малахов и Гладощук нанесли мужчине несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. В дальнейшем при помощи бензопилы они расчленили тело жертвы и, упаковав его в полиэтиленовые пакеты, вывезли на свалку бытовых отходов в Городищенский район Волгоградской области. Преступление было раскрыто сотрудниками правоохранительных органов по горячим следам, уже на следующий день мужчины были задержаны.
Артеменко приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 750 тысяч рублей. Этим же приговором Малахов осужден к 15,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 750 тысяч рублей. Гладощуку назначено наказание в виде 12 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденные, а также их адвокаты, обжаловали его в апелляционную инстанцию Верховного суда Российской Федерации. Верховный суд РФ разделил позицию государственного обвинения о законности и справедливости указанного приговора, оставив его без изменения.
Приговор вступил в законную силу.

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