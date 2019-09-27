Волгоградский клуб «Ротор» забронировал заграничный отель для тренировок

Спорт 27.09.2019 08:58
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27.09.2019 08:58
Волгоградский клуб «Ротор» потратит за 16 дней пребывания на Кипре более 4,6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, где размещено извещение о проведении закупки у единственного поставщика, на тренировочные сборы команда из 35 человек собирается отправиться 13 февраля 2020 года и пробудет в городе Пафос до 28 февраля. Размещение и проживание команды в количестве 35 человек планируется в номерах следующих категорий: Twin (15 номеров), Single (4 номера) и Suite (1 номер) из расчета 5 000 рублей за сутки. Питаться футболисты будут по системе шведский стол плюс чай, кофе, минеральная вода, соки, кофе-брейк из расчета 2 000 рублей за сутки. Исполнитель – ООО «Працм Спорт Менеджемент» - обязано будет обеспечить все условия для тренировок и участия в пяти матчах кубка ФНЛ, включая трансферы, аренду футбольного поля, конференц-зал, комнату для массажа, тренажерный зал, бассейн, сауну, стирку футбольной формы два раза в день и русскоговорящего представителя. Напомним, «Ротор» по традиции отправляется на Кипр в это время года.
Фото сайта "Ротора".
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