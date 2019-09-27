Волгоградский клуб «Ротор» забронировал заграничный отель для тренировок





Волгоградский клуб «Ротор» потратит за 16 дней пребывания на Кипре более 4,6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, где размещено извещение о проведении закупки у единственного поставщика, на тренировочные сборы команда из 35 человек собирается отправиться 13 февраля 2020 года и пробудет в городе Пафос до 28 февраля. Размещение и проживание команды в количестве 35 человек планируется в номерах следующих категорий: Twin (15 номеров), Single (4 номера) и Suite (1 номер) из расчета 5 000 рублей за сутки. Питаться футболисты будут по системе шведский стол плюс чай, кофе, минеральная вода, соки, кофе-брейк из расчета 2 000 рублей за сутки. Исполнитель – ООО «Працм Спорт Менеджемент» - обязано будет обеспечить все условия для тренировок и участия в пяти матчах кубка ФНЛ, включая трансферы, аренду футбольного поля, конференц-зал, комнату для массажа, тренажерный зал, бассейн, сауну, стирку футбольной формы два раза в день и русскоговорящего представителя. Напомним, «Ротор» по традиции отправляется на Кипр в это время года.

Фото сайта "Ротора".