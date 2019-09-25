Следователи СКР назвали причину гибели судьи в Волгоградской области





Смерть председателя Алексеевского районного суда Олега Карпенко наступила от закрытой травмы шеи с компрессионным переломом позвонков, а также повреждения спинного мозга. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, причину смерти установили судебно-медицинские эксперты. Они также пришли к выводу, что в момент происшествия 47-летний председатель районного суда был трезв.





Напомним, тело Карпенко было обнаружено накануне утром в овраге, недалеко от хутора Затоно-Подпесочный. Установлено, что вечером 23 сентября 2019 года судья, двигаясь на квадроцикле, попал в промоину, в связи с чем транспортное средство вместе с ним опрокинулось в овраг. Тело погибшего обнаружил местный житель, к которому рано утром следующего дня обратилась супруга председателя районного суда, обеспокоенная долгим отсутствием мужа. Она рассказала, что с мужчиной находятся две собаки, ошейники которых оснащены GPS-датчиками - именно они помогли установить точное место трагедии.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области