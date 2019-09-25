Экономика

Исследование: на что копят россияне?

Экономика 25.09.2019 09:49
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25.09.2019 09:49


59% россиян не имеют личных сбережений, 41% копит, но большинству из них все реже удается откладывать. Только 15% опрошенных сообщили, что за прошедшие 5 лет они увеличили размер регулярной суммы в копилку. Об этом стало известно в ходе совместного исследования банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
64,7% копят деньги на отдых, бытовую технику или другие краткосрочные цели. И только небольшая доля граждан имеет долгосрочные планы на свои накопления, такие как покупка жилья, образование или собственный бизнес.
Откуда берутся сбережения?
В условиях падения реальных доходов россияне откладывают деньги регулярно с заработной платы, пенсий, премий и бонусов. Об этом сообщили 58% респондентов. Оставшиеся 30,7% делают это точечно - с продажи имущества, полученного наследства, подарков и других крупных финансовых событий. Причем 67,8% откладывают до 10% дохода, а 2,9% сказали, что могут откладывать от 50% и выше.
Сколько люди копят?
Считается, что финансовая подушка безопасности должна составлять от 6 до 12 окладов. Этих денег должно хватить для поддержания уровня жизни в случае потери работы или проблем со здоровьем. Исследование показало, что более половины россиян не защищены от финансовых проблем в случае потери работы: 27,9% россиян сберегли на “черный день” сумму, не превышающую их месячного оклада, а 32,6% жителей страны удалось накопить от 2 до 5 месячных окладов. Только 18,4% россиян имеют накопления на 6 и более месяцев.
«Несмотря на регулярное номинальное повышение минимального уровня заработной платы и пенсии, реальные располагаемые доходы населения снижаются 6-й год подряд, исключая 2018 год, когда этот показатель продемонстрировал скромный рост на 0,1%. Эта ситуация сказывается и на способности граждан к накоплению личных средств: по итогам 2018 года в сбережения направлена минимальная доля доходов населения за последние 20 лет. Согласно нашим исследованиям, всего треть российских семей имеет сбережения, и этот показатель не меняется с 2012 года. При этом у половины семей с накоплениями их размер не превышает 56,5 тыс. рублей. Средний же размер сбережений сегодня составляет 140–219 тыс. рублей», - комментирует директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.
На что откладывают?
При такой низкой способности к накоплению средств россияне редко планируют крупные покупки или долгосрочные вложения. Почти четверть опрошенных копят средства на краткосрочные цели: отдых, покупка бытовой техники или мебели, еще 21,5% откладывают средства без конкретной цели или на черный день. О собственном жилье или качественном образовании для своих детей мечтают лишь 16,2% и 12,1% участников опроса соответственно, копя деньги на эти цели. Также 25% опрошенных копят деньги на пенсию и собственный бизнес.
Как копят?
Так как россияне в основном делают сбережения на краткосрочные цели, хранить эти средства они предпочитают либо в наличном виде (58,9%), либо в банках (30,3%), при этом 14,1% вкладчиков не знают процент по своему депозиту. 8,8% анкетируемых не боятся инвестировать средства в такие финансовые инструменты, как валюта, ценные бумаги и инвестиционное страхование жизни. Причем валюта составляет подавляющее большинство (5,4%).
“Инвестиционные продукты во многом повторяют путь банковских карт в нашей стране. Банковским картам так же не доверяли, боялись использовать, предпочитали более проверенные наличные и т.п. потому что банковские карты – это сложно. Сейчас карта есть у большинства из нас, и мы ежедневно ими пользуемся.
С инвестиционными продуктами история похожа, они пока сложны, люди больше доверяют инструментам, которыми пользовались долгие годы (вкладам), и только наименее консервативная часть населения открыта к использованию.
Через несколько лет люди поймут всё преимущество различных инструментов инвестирования, это станет таким же привычным, как использование банковской карты сегодня”, - отмечает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.
Что нужно сделать, чтобы у людей появились сбережения?
Несмотря на то что большинство россиян не откладывают средства, они уверены, что могли бы это делать, даже не имея впечатляющих ежемесячных доходов. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», 48,1% респондентов смогли бы при необходимости откладывать деньги про запас, имея доход от 15 000 до 45 000 рублей. Доход, о котором россияне мечтают, составляет 45 55 000 рублей. При такой сумме 27,1% опрошенных делали бы сбережения. Удивительно, что при доходе свыше 55 000 рублей желающих копить только чуть более 20%. При этом по итогам 2018 года средний уровень дохода составил 33 010 рублей в месяц на россиянина.
Чем отличаются женщины и мужчины?
Согласно исследованию, женщины консервативнее в части выбора инструментов инвестирования: они копят средства в основном в наличной форме или на счетах в банках. У мужчин эти инструменты также наиболее популярны, но они чаще женщин пользуются и другими. При этом женщины чаще копят деньги на краткосрочные цели, а мужчины – на черный день.
Методика исследования
Исследование проводилось в июле 2019 года методом телефонного опроса. Было опрошено не менее 1500 человек по выборке, из них 51,4% женщин и 48,6% мужчин в восьми федеральных округах. Полученные данные позволили изучить структуру сбережений россиян и тенденции по управлению личными финансами.

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