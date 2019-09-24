В Волгограде дерзкого разбойника осудили на 7 лет строгого режима





7 годам и 2 месяцам в колонии строгого режима приговорен 20-летний житель Городищенского района за разбойное нападение в Волгограде на девушку-водителя. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес сегодня Дзержинский районный суд.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено вечером в поселке Аэропорт Дзержинского района в январе текущего года. Злоумышленник увидел припаркованный автомобиль, за рулем которого девушка-водитель разговаривала по телефону. Мужчина подошел к автомобилю, после чего девушка, увидев его, опустила остекление передней левой двери автомобиля. Он спросил у нее номер телефона такси и отошел. Спустя несколько минут, решив завладеть машиной, он сел на заднее пассажирское сиденье за водителем и приставил нож к горлу девушки, угрожая расправой. Девушке удалось выбежать из автомобиля.

Воспользовавшись тем, что машина была с включенным двигателем, злоумышленник попытался скрыться с места преступления.

Видя, что девушка преграждает ему путь отъезда, мужчина на автомобиле продолжил движение в ее сторону, задев потерпевшую корпусом кузова автомобиля. В результате удара девушка получила многочисленные кровоподтеки и ссадины.

После этого мужчина на похищенном автомобиле скрылся с места преступления, причинив материальный ущерб в сумме более 500 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по г. Волгограду. Преступление было раскрыто оперативно – уже через несколько часов автомобиль был возвращен законному владельцу.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела признал в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.



