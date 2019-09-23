В Волгограде маршрутка врезалась в автобус, есть пострадавшие

Происшествия 23.09.2019 10:27
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23.09.2019 10:27
Три человека, по предварительным данным, пострадали сегодня утром в результате столкновения маршрутки с пассажирским автобусом в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло около 9:20 на остановке общественного транспорта "площадь Дзержинского". Водитель микроавтобуса "Форд Транзит", следовавший по маршруту №260, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на остановке автобус "ЛиАЗ", осуществляющий перевозки по маршруту №20.
Водитель "ЛиАЗа" в момент столкновения осуществлял посадку-высадку пассажиров. В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутки - мужчина 1986 года рождения, женщина 1980 года рождения и девушка 2003 года рождения. Известно, что у всех пострадавших диагностировано сотрясение головного мозга, а у мужчины еще и рассечена губа. На месте происшествия, где работают экипажи городского ГАИ, выехало руководство городской Госавтоинспекции.
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