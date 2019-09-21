Общество

Роструд насчитал в Волгоградской области сотни вакансий с зарплатой 80 тысяч рублей

Общество 21.09.2019 15:24
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21.09.2019 15:24



Волгоградская область вошла в список регионов, в которых на сегодняшний день чаще встречаются вакансии с зарплатой свыше 80 тысяч рублей.  Однако, где именно в регионе можно заработать такие деньги -  не сообщается. По данным официального сайта Роструда,  - сообщает ИА "Высота 102", к примеру,  в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего высокооплачиваемых вакансий представлено в таких отраслях как информационные технологии, строительство и недвижимость, продажи, производство и транспорт. В республике Саха (Якутия) – добывающая промышленность, производство и консалтинг. В ХМАО–Югре – добывающая промышленность, строительство и транспорт. В Ямало-Ненецком автономном округе – производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.
Больше 500-1000 предложений с оплатой труда свыше 80 тыс. рублей разместили, кроме Волгоградской,  работодатели Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Иркутской, Московской, Тюменской, Амурской, Новосибирской, Нижегородской, Кемеровской, Омской, Сахалинской областей, Удмуртской республики и республики Коми. Между тем, в рейтинге городов по росту и размеру зарплат во втором квартале   Волгоград занял предпоследнее место.

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