Общество 21.09.2019 15:24
9596 32
21.09.2019 15:24
Волгоградская область вошла в список регионов, в которых на сегодняшний день чаще встречаются вакансии с зарплатой свыше 80 тысяч рублей. Однако, где именно в регионе можно заработать такие деньги - не сообщается. По данным официального сайта Роструда, - сообщает ИА "Высота 102", к примеру, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего высокооплачиваемых вакансий представлено в таких отраслях как информационные технологии, строительство и недвижимость, продажи, производство и транспорт. В республике Саха (Якутия) – добывающая промышленность, производство и консалтинг. В ХМАО–Югре – добывающая промышленность, строительство и транспорт. В Ямало-Ненецком автономном округе – производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.
Больше 500-1000 предложений с оплатой труда свыше 80 тыс. рублей разместили, кроме Волгоградской, работодатели Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Иркутской, Московской, Тюменской, Амурской, Новосибирской, Нижегородской, Кемеровской, Омской, Сахалинской областей, Удмуртской республики и республики Коми. Между тем, в рейтинге городов по росту и размеру зарплат во втором квартале Волгоград занял предпоследнее место.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
45268 48
07.09.2019 16:05
29672 0
02.09.2019 20:15
36265 9
В Волгоградской области потеряли силачей21.09.2019 18:47
Волгоградца оштрафовали за позорный комментарий в социальной сети21.09.2019 14:19
В селе Волгоградской области новый ФАП закопали в землю21.09.2019 10:58
Жителям Волгоградской области вернули деньги по двойным платежкам20.09.2019 13:12
В Волгограде поднимают закатанные в асфальт люки20.09.2019 12:39
Банан в помощь!: В Волгограде горожане рванули на работу на велосипедах20.09.2019 10:10
Для новой Волгоградской облдумы готовят подарки на миллион рублей19.09.2019 16:14
В Волгограде ураган разорвал в клочья коррупцию19.09.2019 15:31
Волгоградское УФАС оштрафовало энергетиков на 600 тысяч за нерасторопность19.09.2019 13:58
Юные кадеты Волгограда приняли присягу на Мамаевом кургане19.09.2019 12:28
В Волгограде торговали полуфабрикатами из цыплят с сальмонеллой19.09.2019 11:25
Засушливый сентябрь в Волгоградской области остановил волну грибных отравлений19.09.2019 08:38
В Волгограде «игравшую» не по правилам УК выгнали с рынка ЖКХ18.09.2019 16:39
В Волгограде социальная служба незаконно обделила ветерана труда18.09.2019 16:03
В Волгограде на проблемном перекрестке установят подвесные светофоры18.09.2019 15:43
Реклама