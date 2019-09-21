Происшествия 21.09.2019 11:38
724 0
21.09.2019 11:38
В ДТП с участием двух отечественных автомобилей пострадали четыре человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла около часа ночи на 827 километре автодороги «Москва-Волгоград». По предварительной информации, 23-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21043», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-213100». В результате ДТП в медучреждение доставлены: водитель автомашины «ВАЗ-21043» и его пассажир, а также пассажиры автомашины «ВАЗ-213100» - 41-летняя женщина и 57-летний мужчина.
Реклама
Популярное по теме
18.09.2019 08:40
38103 14
16.09.2019 15:36
17802 20
19.09.2019 12:15
21765 17
В Волгограде уставший водитель устроил месиво на московской трассе: 2 погибли, 2 пострадали (ФОТОШОК)21.09.2019 12:31
Происшествия 21.09.2019 12:31
6475 4 Обсудить
В Волгограде разыскивают вора с буквой «Н» на майке20.09.2019 09:18
Происшествия 20.09.2019 09:18
14096 20 Обсудить
Житель Волгоградской области пообещал убить парня из-за громкой музыки19.09.2019 13:26
Происшествия 19.09.2019 13:26
2708 5 Обсудить
Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголя19.09.2019 12:15
Происшествия 19.09.2019 12:15
21765 17 Обсудить
Волгоградец остался без дома (ВИДЕО)19.09.2019 12:10
Происшествия 19.09.2019 12:10
6232 6 Обсудить
В Волгоградской области ведут розыск сбившего ребенка водителя19.09.2019 09:54
Происшествия 19.09.2019 09:54
4932 5 Обсудить
Найденные в степи под Волгоградом «коктейли Молотова» уничтожили на месте18.09.2019 12:46
Происшествия 18.09.2019 12:46
1696 2 Обсудить
В Волгоградской области задержан осквернитель памятного знака на месте расстрела евреев18.09.2019 08:48
Происшествия 18.09.2019 08:48
10375 4 Обсудить
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб18.09.2019 08:40
Происшествия 18.09.2019 08:40
38103 14 Обсудить
Двоих волгоградцев порезали и избили за просьбу не мусорить17.09.2019 15:18
Происшествия 17.09.2019 15:18
11293 19 Обсудить
В Волгоградской области осквернили памятный знак «Холокоста»17.09.2019 11:11
Происшествия 17.09.2019 11:11
4821 8 Обсудить
В Волгоградской области 2 трупа нашли после пожара в доме с обрушением17.09.2019 09:56
Происшествия 17.09.2019 09:56
3018 7 Обсудить
Мошенники успешно атакуют доверчивых жителей Волгограда17.09.2019 09:35
Происшествия 17.09.2019 09:35
4894 17 Обсудить
После локализации крупных пожаров в Волгограде пожарные борются с тлеющими очагами16.09.2019 20:32
Происшествия 16.09.2019 20:32
5773 0 Обсудить
Пожар у «Соснового бора» в Волгограде тушат более 150 человек16.09.2019 18:17
Происшествия 16.09.2019 18:17
16437 3 Обсудить
Реклама