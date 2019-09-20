







Не затягиваются ли работы на мосту через Волжскую ГЭС и как продвигается ремонт – на эти вопросы ответили сегодня представители компании «Рисна», которая занимается реконструкцией дорожного полотна. Как сообщает ИА "Высота 102", подрядчики заверили - работы, несмотря на непредвиденные сложности, идут в графике.









Один из участков длиной 370 метров уже к концу сентября будет подготовлен для бетонирования полотна. Напомним, срок окончания работ здесь по контракту определен 30 сентября. Еще один отрезок протяженностью в 205 метров строители должны сдать 30 октября.









Этот участок, напомним, в августе был дополнительно включен в первый этап программы ремонта мостового перехода благодаря сэкономленным на закупочных процедурах по ремонту дорог средствам.









В настоящее время, по словам представителей подрядной организации, полностью завершен демонтаж подвижных деформационных швов и их бетонирование, установлены цоколи барьерных ограждений. Для работ на первом участке было использовано 350 кубов бетона, которым заливали проезжую часть и тротуары.









Основные работы, как и раньше, продолжаются под «брюхом» моста. При разборке внутренних конструкций были выявлены скрытые дефекты, которые повлияли на изначальные планы по капремонту.









В связи с этим было принято решение об организации работ в две смены. На мосту работают более 100 человек, задействованы 14 единиц специализированной техники. В основном, конечно, ремонт ведется в дневное время. Это связано с опасностью работ на высоте.









Изменения пришлось вносить и в проектные решения, среди которых – замена старого парапета на барьерное ограждение, бетонирование которого строители завершат уже в ближайшие дни.









Между тем, окончания первого этапа работ с нетерпением ждут все, кто на транспорте пересекает мост через Волжскую ГЭС. В первую очередь, конечно же, из-за пробок.









Но водители стараются относиться к этим проблемам с пониманием. Ведь автодорожный комплекс в составе ГЭС не видел капитального ремонта ни разу с момента постройки. А ремонт полотна, который здесь периодически проводился, был, скорее, косметическим.























