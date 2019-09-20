Экология

Администрацию Волгограда «приговорили» к ликвидации 15 свалок в городских лесах

Экология 20.09.2019 15:02
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20.09.2019 15:02


Три месяца определено администрации Волгограда на очистку территории городских лесов от 15 несанкционированных свалок. Такое решение, как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, вынес Центральный районный суд по иску надзорного ведомства.
Так, в ходе проверочных мероприятий было установлено, что в Дзержинском районе Волгограда на территории Ворошиловского участкового лесничества расположено 15 несанкционированных свалок отходов на площади более 6 тыс. кв.м. объемом более 2000 куб.м.
В адрес органа местного самоуправления межрайонный природоохранный прокурор направил представление об устранении нарушений. Ввиду непринятия действенных мер по ликвидации свалок был подан иск в  Центральный районный суд с требованием об обязании администрации Волгограда ликвидировать несанкционированные свалки отходов в течение трех месяцев. Требования природоохранного прокурора были удовлетворены в полном объеме.

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