Волгоградец остался без дома (ВИДЕО)















В Дзержинском районе Волгограда на улице Вольской полыхает жилой дом. Как сообщили ИА «высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, огнем охвачено жилое строение площадью 6 на 8 квадратных метров. В тушении принимают участие сотрудники 1-го отряда противопожарной службы. Работу по ликвидации огня осложняет сильный ветер. По предварительной версии, хозяин дома сжигал строительный хлам во дворе дома, но пламя перекинулось на его собственный дом. Сам хозяин утверждает, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Точная причина пожара выясняется. Пострадавших нет. Однако известно, что волгоградец устроил у себя во дворе настоящий склад под открытым небом из старых оконных рам и дверей.

Как уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар был локализован в 12-29, а открытое горение ликвидировано в 13-14. Всего огнем было объято 400 квадратных метров территории. К счастью, пожарным удалось не допустить распространения огня на близлежащие постройки.



