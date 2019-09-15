Экология

Огромный паук встретил жителя Волгограда у дверей дома

Экология 15.09.2019 08:39
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15.09.2019 08:39


Насекомое, размер которого в диаметре примерно 6,5 см, обнаружил около дверей своего дома житель Кировского района. Как рассказал  ИА "Высота 102" волгоградец , такого большого паука в районе своего родного частного сектора он видит впервые. Впечатленный размерами и пугающим видом "животины" читатель ИА "Высота 102" поспешил сообщить об этом в редакцию. 

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