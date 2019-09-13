ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%

Экономика 13.09.2019 14:03 Реклама
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13.09.2019 14:03 Реклама
ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки на 0,3 п.п. с 13 сентября. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 8,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Предложение действительно до 31 октября 2019 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п. предусмотрены для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» - до 0,6 п.п. Также с апреля этого года семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой». Ставки указаны с учетом комплексного страхования и действуют как на первичном, так и на вторичном рынке.
«Ипотека – стратегически важный продукт для бизнеса ВТБ. В рамках клиентоориентированного подхода мы стремимся постоянно улучшать жилищные условия россиян и снижаем ипотечные ставки до наиболее выгодных значений. В этом году мы уже неоднократно меняли ценовые параметры. С 13 сентября наша ставка в рамках базовых программ будет установлена на уровне ниже 9%, при этом по господдержке клиенты уже с апреля могут оформить кредит по ставке 5%», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.
За первые восемь месяцев 2019 г. ВТБ заключил более 165 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 405 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на 13%. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% и на 1 сентября превысил 1,5 трлн рублей.
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