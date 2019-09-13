Расследования

Суд в Волгограде отправил обманщицу 28 пенсионеров в колонию-поселение

Расследования 13.09.2019 12:38
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13.09.2019 12:38


К 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорена за 28 эпизодов мошенничества 30-летняя жительница Волжского Мария Денисова. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Волжского городского суда, вынесенного Денисовой 9 июля текущего года.
Установлено, что с мая по октябрь 2018 года она совместно со знакомым осуществляла деятельность по хищению денежных средств пенсионеров, проживающих на территории города Волжского. Ее сообщник звонил на телефонные номера престарелых граждан,  и, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о якобы совершенном преступлении родственником абонента. После этого злоумышленник предлагал решить вопрос об освобождении от ответственности за определенную сумму денег. Получив согласие, назначалась встреча, на которую приезжала Денисова и забирала денежные средства. Часть денег она оставляла себе, а оставшиеся средства перечисляла на банковский счет сообщника. Всего таким способом был причинен ущерб 28 потерпевшим на общую сумму 1,7 млн рублей.
При передаче очередной жертвой обмана 50 тыс рублей женщина была задержана.
Вину в инкриминируемых деяниях Денисова полностью признала. Она взята под стражу в зале суда. Денисова посчитала приговор чрезмерно суровым и обжаловала его, но облсуд оставил его без изменения.

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