Экология

К руководству природного парка Волго-Ахтубинская пойма у прокуроров возникли вопросы

Экология 13.09.2019 11:37
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13.09.2019 11:37


Прокуроры выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности ГБУ ВО «ПП «Волго- Ахтубинская пойма», сообщил сегодня ИА «Высота 102» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян. 
По его словам, в природном парке не соблюдалось законодательство об отходах производства и потребления. Так, учреждение с 15 января по 6 сентября текущего года функционировало в отсутствие договора на вывоз отходов с региональным оператором. По указанному факту за несоблюдение экологических требований в отношении должностного и юридического лица общества возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ.
Кроме того, выявлены факты нерационального расходования бюджетных средств, в части выплат сотрудникам надбавок за интенсивность и высокие результаты работы. Установлено, что инспектору, который в 2019 году не составил ни одного протокола об административном правонарушении, выплачивались надбавки, значительно превышающие размер надбавок сотрудников, составивших за аналогичный период по 21-30 протоколов.
Установлено, что учреждением не приняты меры по направлению по подведомственности информации по 22 фактам административных правонарушений по использованию прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.
Выявлены три факта незаконного освобождения от административной ответственности лиц, которые нарушили установленный режим или иные правила охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ). А также три факта незаконного привлечения к административной ответственности по той же статье.
По всем выявленным фактам прокуратурой направлены представления в ГБУ ВО «ПП «Волго-Ахтубинская пойма» и комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 

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