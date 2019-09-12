Расследования 12.09.2019 16:58
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12.09.2019 16:58
Приговор в отношении Александра Геберта, осужденного в Волгограде за подстрекательство и пособничество в убийстве предпринимателя Сергея Брудного, Верховный суд России оставил без изменения. Об этом ИА "Высота 102" сообщила пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская.
Напомним, что приговором Волгоградского областного суда от 10 июля текущего года Геберту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить приговор и оправдать Геберта по предъявленному ему обвинению. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, оставила приговор Волгоградского областного суда без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.
Следствием и судом установлено, что Александр Геберт участвовал в подготовке к ликвидации Брудного. Он долгое время скрывался за рубежом. В 2017 году его задержали в Венгрии и передали в руки российского правосудия. Покушение на Сергея Брудного было совершено 21 мая 2014 года в центре Волгограда у кафе "Маруся". Киллер Хасу Баталов, по ряду сведений бывший боевик из отряда террориста Доку Умарова, выстрелил в Брудного и нанес ему смертельное ранение в шею. Позднее Брудный скончался в больнице. Задела пуля и другого волгоградского бизнесмена - Евгения Ремезова, который прогуливался с Брудным. В настоящее время Ремезов является одним из фигурантов дела о поджоге дома волгоградского губернатора.
Что же касается событий 2014 года, то тогда основных заказчиков и исполнителей задержали. В 2015 году их приговори к длительным срокам и в настоящее время они отбывают наказание. На следствии и суде Геберт не только не признавал своей вины, но и отрицал само знакомство с Брудным. По его словам, у него не было никаких причин идти на преступление.
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