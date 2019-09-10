В Волгограде водитель легковушки из-за приступа эпилепсии пострадал в ДТП

Происшествия 10.09.2019 11:43
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10.09.2019 11:43
Эпилептический припадок у водителя автомобиля "Форд Фокус" стал причиной ДТП в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Центральном районе города на ул. Комсомольской. Водитель "Форда" во время приступа не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль "Хендэ Элантра". В результате ДТП водитель автомашины "Форд" был госпитализирован в больницу с травмой головы.
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