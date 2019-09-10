Экономика

Ne-moloko.ru признали лучшим сайтом Рунета-2019

Экономика 10.09.2019 11:52
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10.09.2019 11:52


В Москве состоялась церемония вручения наград всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета». 27 первых мест было отведено для категории «лучшие сайты» и 9 первых мест в категории «лучшие мобильные приложения». 
В этом году на конкурс было подано 696 сайтов 115 мобильных приложений, а в работе жюри было задействовано более ста экспертов в различных областях: IT-технологии, WEB-дизайн, аналитика, SMM и подобные. В течение нескольких месяцев команда профессионалов оценивала работу сайтов, изучала их функциональность, удобство использования, понятность, креативность и, конечно, востребованность среди пользователей.
Имена победителей держали в строжайшей секретности, и только этим летом в Москве состоялась церемония награждения, на которой награды нашли своих обладателей. 
Сайт бренда растительных напитков на основе овса Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Сады Придонья», вошел в число лучших сайтов Рунета-2019 года и получил заслуженный приз. 
«Определить победителей в некоторых номинациях было довольно сложно, — говорит руководитель конкурса Сергей Бесшабашнов. —  Так в номинациях Строительство, B2С/бизнес для потребителя, Интернет-магазины разрыв в количестве полученных призерами баллов был минимальным. Тем не менее все члены жюри: и российские, и зарубежные, отлично справились со своей задачей, за что мы выражаем им искреннюю признательность».
Несмотря на то, что в копилке наград бренда уже достаточно «медалей» со всероссийских и международных конкурсов, это первая победа Nemoloko как сайта, созданного креативным агентством 34web. 
«Признание в таком конкурсе лишний раз доказывает, что слагаемые успеха бренда – это совокупность качественного продукта, современного и креативного дизайна, а также доступной и интересной подачи на просторах Интернета», — считают в компании.
«Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года и с каждым годом набирает все большую популярность среди пользователей сети. Голосование проходит в три этапа, первый из которых представляет собой народный выбор (поставить оценку конкретному сайту может любой желающий), во втором туре к голосованию подключаются эксперты, а третий тур так же подразумевает работу профессионального жюри, но уже с short-листом. 

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