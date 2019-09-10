Происшествия

«Ни капли осадков»: в Волгоградской области огонь прошелся по 20 га леса

Происшествия 10.09.2019 09:54
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10.09.2019 09:54


Около 20 гектаров леса было пройдено огнем в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, низовой лесной пожар, возникший в 10 км от населенного пункта Перекопка, тушили с 16:00 понедельника. Горение сухой растительности и подстилки соснового леса происходило отдельными очагами. Пожар удалось локализовать в 21:45. До утра производилась проливка тлеющих очагов. Ликвидация пожара была объявлена сегодня в 9 утра. Причины возгорания выясняются. Напомним, борьбу с огнём вели пожарные расчеты и подразделения лесного хозяйства в количестве 26 человек и 10 единиц техники. 
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. В ближайшее время в Волгоградской области никаких осадков не ожидается. В 16 районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - высший 5 класс горимости леса.

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