



Дополнительное наказание назначено бывшей сотруднице ИФНС России по Центральному району Волгограда, осужденной за превышение должностных полномочий к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, теперь осужденная лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на 2 года.

Напомним, в июле текущего года Центральный районный суд Волгограда признал экс-налоговика Тимофееву И.Ю. виновной в превышении должностных полномочий. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года, желая помочь знакомому коммерсанту, обвиняемая ввела в заблуждение своих подчиненных относительно снятия судом обеспечительных мер с расчетного счета его фирмы. После этого бизнесмен получил возможность распоряжения находившимися на счетах денежными средствами в сумме более 100 млн рублей, которые были им потрачены по своему усмотрению.

В результате указанных действий организацией коммерсанта не уплачена недоимка по налогам в сумме свыше 35,4 млн рублей.

Вину в инкриминируемом деянии бывшая сотрудница налоговой службы не признала.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со службой собственной безопасности УФНС России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить приговор и оправдать Тимофееву по предъявленному обвинению. С приговором суда не согласился и государственный обвинитель, посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким.



