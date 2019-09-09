Расследования

В Волгограде экс-налоговику ужесточили наказание за помощь знакомому бизнесмену

Расследования 09.09.2019 12:08
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09.09.2019 12:08


Дополнительное наказание назначено бывшей сотруднице ИФНС России по Центральному району Волгограда, осужденной за превышение должностных полномочий к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, теперь осужденная лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на 2 года.
Напомним, в июле текущего года Центральный районный суд Волгограда признал экс-налоговика Тимофееву И.Ю. виновной в превышении должностных полномочий. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года, желая помочь знакомому коммерсанту, обвиняемая ввела в заблуждение своих подчиненных относительно снятия судом обеспечительных мер с расчетного счета его фирмы. После этого бизнесмен получил возможность распоряжения находившимися на счетах денежными средствами в сумме более 100 млн рублей, которые были им потрачены по своему усмотрению.
В результате указанных действий организацией коммерсанта не уплачена недоимка по налогам в сумме свыше 35,4 млн рублей.
Вину в инкриминируемом деянии бывшая сотрудница налоговой службы не признала.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со службой собственной безопасности УФНС России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить приговор и оправдать Тимофееву по предъявленному обвинению. С приговором суда не согласился и государственный обвинитель, посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким.

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