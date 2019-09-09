Выборы

Бессонная ночь: в Волгоградской области вырисовываются очертания итогов выборов

Выборы 09.09.2019 00:42
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09.09.2019 00:42


В Волгоградской области продолжается подсчет голосов избирателей. Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки почти 30% протоколов УИКов, на выборах губернатора наибольшее количество голосов - у действующего главы региона и кандидата от «Единой России» Андрея Бочарова (76%). На втором месте – коммунист Алексей Буров  (11,7%), на третьем – выдвиженец от ЛДПР Владимир Рублев (7,1%), на четвертом – справоросс Сергей Полещук (3,5%).
Согласно предварительным данным по выборам в регпарламент, по единому избирательному округу наибольшее количество голосов получает «Единая Россия». Далее по убыванию следуют КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Как минимум в трех одномандатных округах, расположенных в Волгограде, партия власти получает мандаты. По предварительной информации, победу одерживают Алексей Волоцков (Краснооктябрьский округ), Владимир Ефимов (Тракторозаводский), Ирина Соловьева (Дзержинский округ). Справоросс Дмитрий Калашников, как свидетельствуют промежуточные результаты подсчета голосов, становится первым в Красноармейском округе.
Согласно промежуточным данным, в Урюпинском одномандатном округе больше всех голосов набирает единоросс Сергей Горняков, В Новоаннинском – Илья Кошкарев («ЕР»), в Михайловском – Олег Савченко («ЕР»).

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