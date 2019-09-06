Происшествия

В Волгограде на железнодорожном вокзале двое рецидивистов обокрали гостью из Екатеринбурга

Происшествия 06.09.2019 11:51
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06.09.2019 11:51


Рюкзак с личными вещами 18-летней жительницы Екатеринбурга был украден после прохождения процедуры досмотра на входе в здание железнодорожного вокзала станции Волгоград-1, сообщает ИА «Высота 102». По  информации Волгоградского линейного УМВД России на транспорте, преступников удалось найти «по горячим следам». Ворами оказались двое ранее судимых местных жителя 1976 и 1973 года рождения. Подозреваемые пояснили, что похищенное имущество планировали продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

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